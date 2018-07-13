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Владельцы автомобилей с иностранной регистрацией подали иск против кабмина Украины
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Владельцы автомобилей с иностранной регистрацией подали иск против кабмина Украины 

RT на русском 13 июля 2018
Фото: Федеральное агентство новостей
На Украине владельцы автомобилей с иностранной регистрацией подали иск в суд против украинского правительства. Об этом информирует пресс-служба Окружного административного суд Киева.
«В суд поступил иск от всеукраинской организации «Автоевросила» к кабинету министров Украины относительно постановления правительства о присутствии полицейских в зонах таможенного контроля», — заявили в суде.
Владельцы машин попросили суд признать незаконным постановление кабмина «О реализации экспериментального проекта по созданию условий для предотвращения уклонения от уплаты таможенных платежей».
Как сообщили в суде, решается вопрос об открытии производства по соответствующему административному делу.
Ранее стало известно, что владельцы автомобилей с иностранной регистрацией провели акцию протеста в центре Киева.
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