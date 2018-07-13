Владельцы автомобилей с иностранной регистрацией подали иск против кабмина Украины

На Украине владельцы автомобилей с иностранной регистрацией подали иск в суд против украинского правительства . Об этом информирует пресс-служба Окружного административного суд Киева.

«В суд поступил иск от всеукраинской организации «Автоевросила» к кабинету министров Украины относительно постановления правительства о присутствии полицейских в зонах таможенного контроля», — заявили в суде.

Владельцы машин попросили суд признать незаконным постановление кабмина «О реализации экспериментального проекта по созданию условий для предотвращения уклонения от уплаты таможенных платежей».

Как сообщили в суде, решается вопрос об открытии производства по соответствующему административному делу.

Ранее стало известно, что владельцы автомобилей с иностранной регистрацией провели акцию протеста в центре Киева.