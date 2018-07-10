До конца года Украина увеличит свой миротворческий контингент в Афганистане более чем в 2,5 раза

Киев, 10 июля / Синьхуа / — До конца текущего года Украина планирует увеличить свой миротворческий контингент в Афганистане более чем в 2,5 раза — с 11 до 29 человек. Об этом сегодня в «Фейсбуке» сообщил Генеральный штаб Вооруженных сил Украины. В Генштабе отметили, что украинские военные служат в Афганистане в составе международной миротворческой миссии НАТО «Решительная поддержка». По сведениям местных СМИ, главной задачей украинских миротворцев является разминирование местности. Украина принимает участие в миротворческих операциях с 1992 года. В настоящий момент 338 украинских военнослужащих задействованы в восьми международных миссиях по поддержанию мира и безопасности. —0—