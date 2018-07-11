Порошенко назвал «самый большой страх» России

Президент Украины Петр Порошенко в своей статье для британской газеты Financial Times назвал решимость и единство Евросоюза и Киева самым большим страхом Российской Федерации.
«Мой опыт показывает, что ничто так не пугает Россию, как наше единство и решимость. Полная интеграция Украины в европейскую и трансатлантическую системы — это самая большая угроза для российской агрессии», — заявил он.
В начале 2015 года Верховная Рада приняла заявление, в котором Россия названа «страной-агрессором». Киев обвиняет Москву во вмешательстве во внутренние дела страны и считает стороной конфликта в Донбассе. Доказательств тому по сей день представлено не было.