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На Украине прояснили неожиданное предложение для России
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На Украине опровергли предложение по ядерной сделке с РФ 

Рамблер 1 час назад
В Министерстве энергетики и угольной промышленности Украины опровергли информацию о письме главы ведомства Игоря Насалика, в котором он якобы предлагал «Росатому» возобновить сотрудничество. Об этом сообщает РБК со ссылкой на представителя ведомства Анну Дудку.
Ранее ряд украинских СМИ опубликовали письмо Игоря Насалика, в котором он благодарит российскую корпорацию «Росатом» за предложение о встрече и подтверждает заинтересованность в сотрудничестве.
>> Украина предложила России ядерную сделку
Позже на сайте Министерства энергетики и угольной промышленности появился документ, в котором говорится, что ведомство «готово обсудить состояние реализации совместных проектов». Минэнерго также сообщило, что предложило топливной «дочке» «Росатома» ТВЭЛ продать долю в совместном российско-украинском проекте «Завод ядерного топлива».
Совместные проекты России и Украины были приостановлены в 2014 году.
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