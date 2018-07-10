На Украине прояснили неожиданное предложение для России

На Украине опровергли предложение по ядерной сделке с РФ

Министерстве энергетики и угольной промышленности Украины опровергли информацию о письме главы ведомства Игоря Насалика, в котором он якобы предлагал «Росатому» возобновить сотрудничество. Об этом сообщает РБК со ссылкой на представителя ведомства Анну Дудку.

Ранее ряд украинских СМИ опубликовали письмо Игоря Насалика, в котором он благодарит российскую корпорацию «Росатом» за предложение о встрече и подтверждает заинтересованность в сотрудничестве.

Позже на сайте Министерства энергетики и угольной промышленности появился документ, в котором говорится, что ведомство «готово обсудить состояние реализации совместных проектов». Минэнерго также сообщило, что предложило топливной «дочке» «Росатома» ТВЭЛ продать долю в совместном российско-украинском проекте «Завод ядерного топлива».

Совместные проекты России и Украины были приостановлены в 2014 году.