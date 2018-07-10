На Украине заявили о новых санкциях против России

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На Украине инициировали введение санкций против ряда российских издательств 

RT на русском 10 июля 2018
Фото: РИА Новости
Госкомитет Украины по вопросам телевидения и радиовещания инициировал введение санкций против 12 российских издательств и сайтов. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
Отмечается, что Госкомтелерадио составляет перечень российских изданий, содержание которых в том числе якобы «направлено на ликвидацию независимости Украины».
«По состоянию на 10 июля в перечень внесены 184 наименования книжной продукции… Распространение такой продукции может содержать признаки преступлений, предусмотренных ст. 109, 110, 300 и 436 УК Украины», — говорится в сообщении.
В список вошли в частности произведения Захара Прилепина, Эдуарда Лимонова, Александра Дугина.
При этом уточняется, что именно этот перечень стал источником информации при отборе тех российских издательств, в отношении которых могут быть введены санкции.
«Госкомтелерадио подготовило и направило на согласование заинтересованным органам проект соответствующего правительственного распоряжения, которым предусмотрено применение санкций в отношении 12 юридических лиц Российской Федерации», — уточнили в ведомстве.
Ране стало известно, что Гостелерадио запретило ввоз на территорию страны книги российского автора Василия Сахарова «Тёмный».
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