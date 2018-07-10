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В Киеве заявили о «ползучем» взятии Азовского моря
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В Киеве заявили о «ползучем» взятии Азовского моря под контроль России 

Деловая газета «Взгляд» 5 часов назад
Фото: РИА Новости
«Провокации», которые проводят российские пограничники в Азовском море, наносят Украине серьезный экономический ущерб, Россия ползуче захватывает территорию этого моря, заявил бывший глава службы внешней разведки Николай Маломуж.
Он заявил, что Россия пользуется соглашением 2003 года с Украиной о совместном использовании акватории Азовского моря, а вопрос о четкой границе не могли решить на самом высоком политическом уровне, сообщает «Апостроф».
«Российская Федерация решила не устанавливать никаких границ — им было удобно вроде бы совместно использовать море, но, обладая чрезвычайно мощными вооруженными и военно-морскими силами, они имели преимущество», — заявил Маломуж.
По его словам, все это для того, чтобы в случае «масштабной конфронтации» можно было наступать в том числе с моря, в том числе, «на Мариуполь и другие регионы».
«Речь идет также об обесценивании нас как морской торговой державы — это удар по нашей торговле и дискредитация нас в глазах международных партнеров», — сказал Маломуж.
По его словам, в Азовском море российские пограничники «постоянно останавливают, задерживают, осматривают» судна, в том числе постоянно есть угроза ареста. По его словам, это делается под предлогом защиты своих кораблей после ареста «Норда».
«Все это — признаки того, что Россия ползуче берет под контроль эту акваторию. Из-за таких действий россиян ряд наших партнеров из-за рубежа уже ограничивает торговые возможности на перспективу, думает, заключать ли в дальнейшем контракты. Это еще один удар по нашей экономике», — подчеркивает бывший глава внешней разведки.
Ранее в Киеве уже заявили об угрозе потери Азовского моря, а Украинская разведка говорила о якобы активизации российского флота в Азовском море. Газета ВЗГЛЯД подробно писала об этом сомнительном утверждении Киева.
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