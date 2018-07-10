В Киеве заявили о «ползучем» взятии Азовского моря под контроль России

«Провокации», которые проводят российские пограничники в Азовском море, наносят Украине серьезный экономический ущерб, Россия ползуче захватывает территорию этого моря, заявил бывший глава службы внешней разведки Николай Маломуж

Он заявил, что Россия пользуется соглашением 2003 года с Украиной о совместном использовании акватории Азовского моря, а вопрос о четкой границе не могли решить на самом высоком политическом уровне, сообщает «Апостроф».

«Российская Федерация решила не устанавливать никаких границ — им было удобно вроде бы совместно использовать море, но, обладая чрезвычайно мощными вооруженными и военно-морскими силами, они имели преимущество», — заявил Маломуж.

По его словам, все это для того, чтобы в случае «масштабной конфронтации» можно было наступать в том числе с моря, в том числе, «на Мариуполь и другие регионы».

«Речь идет также об обесценивании нас как морской торговой державы — это удар по нашей торговле и дискредитация нас в глазах международных партнеров», — сказал Маломуж.

По его словам, в Азовском море российские пограничники «постоянно останавливают, задерживают, осматривают» судна, в том числе постоянно есть угроза ареста. По его словам, это делается под предлогом защиты своих кораблей после ареста «Норда».

«Все это — признаки того, что Россия ползуче берет под контроль эту акваторию. Из-за таких действий россиян ряд наших партнеров из-за рубежа уже ограничивает торговые возможности на перспективу, думает, заключать ли в дальнейшем контракты. Это еще один удар по нашей экономике», — подчеркивает бывший глава внешней разведки.