Экс-президент Украины предлагает привлечь Россию к плану МВД по Донбассу

Кравчук обсудил этот план МВД с главой ведомства Украины Арсеном Аваковым , который ранее предложил разработать новую стратегию по урегулированию конфликта в Донбассе вместо минских переговоров.

"Деоккупация и реинтеграция Донбасса должны происходить по принципу «мелких шагов». Каждый шаг должен доказывать нашим гражданам Украины, которые живут в Донбассе, что с Украиной им лучше, чем с оккупационным режимом: качество жизни, доступ к коммунальным, образовательным, пенсионным услугам, социальным гарантиям, доступ к украинским биометрических паспортам, которые позволяют свободно передвигаться по странам", — цитирует Авакова пресс-служба.

Кравчук в свою очередь отметил, что к обсуждению и решению проблемы надо привлекать общественность и Россию. «Берем десять авторитетов из Украины, и десять из России. Они прорабатывают некую концептуальную схему. И выделив восемь-десять вопросов, идут к народу и власти. Еще не исчерпан весь арсенал наших возможностей», — цитирует Кравчука МВД.

Согласно плану Авакова, также предлагается постепенно вводить миротворцев ООН в Донбасс, а начать с отдельного города или района. После этого должна проводиться работа по разминированию территорий и решению экологических проблем. При этом выборы на этих территориях предлагается проводить не ранее чем через три года после прекращения огня.