Ещё
Ярош почувствовал себя героем «Игры престолов»
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Ярош почувствовал себя героем «Игры престолов» 

Деловая газета «Взгляд» 1 час назад
Фото: Деловая газета "Взгляд"
Экс-глава «Правого сектора» Дмитрий Ярош, ставший депутатом Верховной рады, сравнил отношения Украины и России с сериалом «Игра престолов», заявив, что приближается «большая война».
Ярош в соцсетях напомнил, что еще в 2008 году говорил о «российской агрессии». По словам Яроша, большинство жителей Украины тогда в ответ на его прогнозы «крутили пальцами у виска». Ярош посетовал, что и сейчас «тезисы» о необходимости «победить в войне», а не «сдать украинские национальные интересы» считают «идиотскими».
«Так было и весной 2014-го. Я это хорошо помню!» — заявил он.
Ярош призвал «остановить» якобы имеющую место «агрессию России» и «разрушить это геополитическое чудовище». Без этого, считает он, украинцы не смогут «разобраться с собственными проблемами» и построить «Украинское Самостоятельное Соборное Государство».
Ярош заявил, что многие во власти игнорируют «войну», «по мере возможностей помогая тем, кто воюет».
«Ребята, не спрячетесь. Вы горько ошибаетесь, — заявил он. — Великая война, как «Зима» в «Игре престолов», с каждым днем все ближе. И мы либо победим в этой войне, либо исчезнем навсегда. И наши дети, и наши внуки».
Напомним, Украина утверждает, что якобы ведет войну с Россией. Украинское руководство не хочет признавать, что население части прежде подконтрольных Киеву территорий просто отказалось считать легитимной власть, установившуюся после евромайдана. Хотя Украина и заявляет о «войне», страна сохраняет экономические и дипломатические отношения с Россией и не вводит военное положение.
Деловая газета «Взгляд»: последние новости
В Киеве заявили о «ползучем» взятии Азовского моря под контроль России У Украины не хватило денег на детское «Евровидение» На Южно-Украинской АЭС использовали контрафактное оборудование
Комментарии1  Ещё 2 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Самолет с высокопоставленным чиновником упал под Кировом38
Россиянам подарили надежду по выходу на пенсию918
«Они невероятно сильные»: с чем столкнулись дети в пещере20
На Украине прояснили неожиданное предложение для России135
Текущие правила оплаты отопления признали незаконными69
Видео
00:30
Россия установила космический рекорд
Наука и техника
00:29
Пока вы спали: Украинцы отомстили FIFA
Общество
00:59
Обойдемся штрафом: актер Иншаков об инциденте с оружием
Происшествия Статьи
00:21
«Морское чудище» выловили возле Чили
Общество Происшествия
06:25
Британия отменит свободу передвижения
В мире
03:11
СК опубликовал мультик о попадающих в тюрьму подростках
Общество
02:02
Багдасарян предложили лишить гражданства
Шоу-бизнес Автоспорт
00:52
Белорусы хотят запретить георгиевские ленточки
В мире Интернет
00:30
Часть Бурятии завалило снегом
Общество Погода
04:23
Последний шанс для бизнеса: как избежать повышения НДС
Экономика Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение