Ярош почувствовал себя героем «Игры престолов»

Ярош в соцсетях напомнил, что еще в 2008 году говорил о «российской агрессии». По словам Яроша, большинство жителей Украины тогда в ответ на его прогнозы «крутили пальцами у виска». Ярош посетовал, что и сейчас «тезисы» о необходимости «победить в войне», а не «сдать украинские национальные интересы» считают «идиотскими».

«Так было и весной 2014-го. Я это хорошо помню!» — заявил он.

Ярош призвал «остановить» якобы имеющую место «агрессию России» и «разрушить это геополитическое чудовище». Без этого, считает он, украинцы не смогут «разобраться с собственными проблемами» и построить «Украинское Самостоятельное Соборное Государство».

Ярош заявил, что многие во власти игнорируют «войну», «по мере возможностей помогая тем, кто воюет».

«Ребята, не спрячетесь. Вы горько ошибаетесь, — заявил он. — Великая война, как «Зима» в «Игре престолов», с каждым днем все ближе. И мы либо победим в этой войне, либо исчезнем навсегда. И наши дети, и наши внуки».

Напомним, Украина утверждает, что якобы ведет войну с Россией. Украинское руководство не хочет признавать, что население части прежде подконтрольных Киеву территорий просто отказалось считать легитимной власть, установившуюся после евромайдана. Хотя Украина и заявляет о «войне», страна сохраняет экономические и дипломатические отношения с Россией и не вводит военное положение.