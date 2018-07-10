Вукоевич отказался от предложения ФФУ компенсировать штраф ФИФА

"Я сам заплачу штраф. Не хочу никого другого втягивать в эту ситуацию. Хочу решить ее сам. Я знаю, что ничего плохого сказать не хотел. У ФИФА ко мне никаких других претензий нет. Спасибо всем за поддержку", — сказал Вукоевич.

Также он отметил, что является футбольным человеком, которого не интересует политика.

ФИФА решила оштрафовать Вукоевича на 15 тысяч швейцарских франков за неспортивное поведение после четвертьфинала чемпионата мира, в котором Хорватия одержала победу над командой России . После игры появилось видео из раздевалки хорватской команды, в котором защитник сборной Вида крикнул «Слава Украине!», а Вукоевич сказал, что посвящает победу украинцам.

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