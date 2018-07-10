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Киевляне: Мы себя добьем скорее, чем внешние враги
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Киевляне: Мы себя добьем скорее, чем внешние враги 

Украина.ру 1 час назад
Фото: Украина.ру
Об этом свидетельствует опрос киевлян, проведенный изданием Украина.ру.
«Нас доконает наша лень, зависть наша друг к другу и к другим странам», — указала одна из опрошенных.
По ее словам, среди украинцев есть хорошие люди, но для того, чтобы дела в стране сдвинуть с мертвой точки, каждому нужно обратить внимание на себя.
С жительницей Киева были согласны и другие сограждане.
Были и те, кто указал на взаимосвязь вреда от внешних противников и коррупции.
«Для кого-то война, а кому-то это мать родная. Пока вышестоящие не перестанут наживаться на войне, порядка не будет», — указал еще один из опрошенных.
Примечательно, что у него на голове была «мазепинка» — головной убор, популярный среди националистов.
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