Киевляне: Мы себя добьем скорее, чем внешние враги

Об этом свидетельствует опрос киевлян, проведенный изданием Украина.ру.

«Нас доконает наша лень, зависть наша друг к другу и к другим странам», — указала одна из опрошенных.

По ее словам, среди украинцев есть хорошие люди, но для того, чтобы дела в стране сдвинуть с мертвой точки, каждому нужно обратить внимание на себя.

С жительницей Киева были согласны и другие сограждане.

Были и те, кто указал на взаимосвязь вреда от внешних противников и коррупции.

«Для кого-то война, а кому-то это мать родная. Пока вышестоящие не перестанут наживаться на войне, порядка не будет», — указал еще один из опрошенных.

Примечательно, что у него на голове была «мазепинка» — головной убор, популярный среди националистов.