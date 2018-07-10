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Опасные гостинцы: крымчанин вез из Украины сотню патронов и винтовку
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Опасные гостинцы: крымчанин вез из Украины сотню патронов и винтовку 

РИА Новости Крым 11 часов назад
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 июл — РИА Новости Крым. Украинские пограничники в пункте пропуска «Каланчак» на границе с Крымом задержали жителя полуострова, который пытался провезти в Республику боеприпасы и оружие. Об этом сообщает Госпогранслужба Украины.
"В легковом автомобиле Mitsubishi были обнаружены более 100 единиц боеприпасов разного калибра и назначения (75 патронов флобера, 29 штук девятимиллиметровых, два — для автоматического оружия и восемь другого калибра и маркировки) и одна пневматическая винтовка. По словам гражданина, он перевозил запрещенные предметы через границу по просьбе родственника", — говорится в сообщении Госпогранслужбы Украины.
Все предметы направлены на экспертизу, нарушитель передан представителям нацполиции.
Конфискованные на границе с Крымом боеприпасы и оружие
Как сообщал сайт РИА Новости Крым, в конце мая крымские пограничники задержали жительницу Украины, которая пыталась ввезти на полуостров два ржавых револьвера.
РИА Новости Крым: последние новости
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