Опасные гостинцы: крымчанин вез из Украины сотню патронов и винтовку

СИМФЕРОПОЛЬ , 10 июл — РИА Новости Крым . Украинские пограничники в пункте пропуска «Каланчак» на границе с Крымом задержали жителя полуострова, который пытался провезти в Республику боеприпасы и оружие. Об этом сообщает Госпогранслужба Украины.

"В легковом автомобиле Mitsubishi были обнаружены более 100 единиц боеприпасов разного калибра и назначения (75 патронов флобера, 29 штук девятимиллиметровых, два — для автоматического оружия и восемь другого калибра и маркировки) и одна пневматическая винтовка. По словам гражданина, он перевозил запрещенные предметы через границу по просьбе родственника", — говорится в сообщении Госпогранслужбы Украины

Все предметы направлены на экспертизу, нарушитель передан представителям нацполиции.

Конфискованные на границе с Крымом боеприпасы и оружие

Как сообщал сайт РИА Новости Крым, в конце мая крымские пограничники задержали жительницу Украины, которая пыталась ввезти на полуостров два ржавых револьвера.