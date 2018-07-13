На митинге шахтеров в Киеве министр подрался с депутатом из-за микрофона

В Киеве уже не первый день митингуют шахтеры. Они требуют выплаты задолженностей по зарплате и отставки министра энергетики Игоря Насалика . Как сообщил изданию Gordon.ua председатель Независимого профсоюза горняков Украины Михаил Волынец, 12 июля полиция окружила здание министерства и не дала протестующим установить палатки.

После этого шахтеры обратились к омбудсмену и западным партнерам Украины с жалобой на действия правоохранителей.

13 июля шахтеры продолжают акцию протеста у Минэнерго , что в центре Киева. Они ночевали у здания. Кроме того, как сообщил Волынец, вместе с депутатом Верховной рады Сергеем Шаховым , шахтерами и телевизионщиками они пытались прорваться к министру, в здание Минэнерго, однако их не пустили.

Тогда они стали поджидать автомобиль с министром. Когда он подъехал, машину окружили, требуя, чтобы министр вышел к шахтерам.

Насалик вышел из авто, взял микрофон и какое-то время говорил с митингующими. Однако после попытки депутата забрать у министра микрофон, между ними произошла стычка, так что их пришлось разнимать полиции.

Во время этой потасовки видно, что за пиджак министра схватил не только депутат, но и Волынец — представитель профсоюзов. Видео потасовки он и разместил в своем «Фейсбуке» и на YouTube, пожаловавшись на то, что пытался разнять Насалика и Шахова, а теперь его самого теперь полиция обвиняет в нападении на министра.

В июне шахтеры, чернобыльцы и «афганцы» митинговали у стен Верховной рады.