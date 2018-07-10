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Журналистам запретят проходить в кулуары Верховной Рады
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Журналистам запретят проходить в кулуары Верховной Рады 

Парламентская газета 13 часов назад
Фото: Парламентская газета
Комитет по вопросам регламента и организации работы Верховной рады Украины выступил с инициативой создания в парламенте пресс-центра для журналистов. Таким образом, вход в кулуары на первом и втором этажах здания для них будет закрыт.
Об этом рассказал исполняющий обязанности главы Комитета Павел Пизеник в интервью украинским СМИ. Он подчеркнул, что это предложение направлено на то, чтобы часть кулуаров в Раде «была без журналистов».
В опубликованном решении комитета уточняется, что пресс-центр будет создан на третьем этаже парламента. Его разместят в административном здании на улице Грушевского. В кулуары первого и второго этажей Рады смогут попасть только депутаты, а также представители органов государственной власти, местного самоуправления и общественных организаций.
Вход в эти помещения для граждан Украины и иностранцев возможен только по служебным удостоверениям и гостевым билетам.
В минувший понедельник стало известно о начале военных учений Sea Breeze в северо-западной части Чёрного моря. В них принимают участие 19 стран, в числе которых Украина и США. Также манёвры пройдут в Одесской и Николаевской областях. Участниками Sea Breeze будут отработаны задачи, которые согласованы многонациональным штабом по планированию и ведению морских операций в соответствии со стандартами НАТО.
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