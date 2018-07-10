Журналистам запретят проходить в кулуары Верховной Рады

Комитет по вопросам регламента и организации работы Верховной рады Украины выступил с инициативой создания в парламенте пресс-центра для журналистов. Таким образом, вход в кулуары на первом и втором этажах здания для них будет закрыт.

Об этом рассказал исполняющий обязанности главы Комитета Павел Пизеник в интервью украинским СМИ. Он подчеркнул, что это предложение направлено на то, чтобы часть кулуаров в Раде «была без журналистов».

В опубликованном решении комитета уточняется, что пресс-центр будет создан на третьем этаже парламента. Его разместят в административном здании на улице Грушевского. В кулуары первого и второго этажей Рады смогут попасть только депутаты, а также представители органов государственной власти, местного самоуправления и общественных организаций.

Вход в эти помещения для граждан Украины и иностранцев возможен только по служебным удостоверениям и гостевым билетам.