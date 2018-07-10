Ещё
Волкер разрешил Украине нарушать режим прекращения огня в Донбассе
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Волкер разрешил Украине нарушать режим прекращения огня в Донбассе 

Украина.ру 13 часов назад
Фото: Украина.ру
Об этом он заявил в интервью Bild, отвечая на вопрос об отчетах СММ ОБСЕ, согласно которым огонь в Донбассе ведут как представители ополчения ДНР и ЛНР, так и украинская армия.
"Конечно, украинцы тоже стреляют, но вы должны иметь в виду, что все это происходит на территории Украины. Для страны совершенно нормально иметь солдат в своей стране. И это не нормально для одной страны иметь своих солдат в другой стране. Такова ситуация на востоке Украины", — сказал он.
Волкер также пояснил, что стоит учитывать и разновидности нарушения прекращения огня.
"Не забывайте, что именно ОБСЕ считает нарушением прекращения огня. Если вы защищаете деревню в своей стране, и вы попадаете под минометный огонь, это одно нарушение. Если вы затем стреляете в направлении, откуда пришел огонь, это также является нарушением. Такова природа фразы «обе стороны». Это достаточно точно, но также искажает характер проблемы", — заключил он.
Украина.ру: последние новости
Денег нет: Украина впервые не примет участие в детском Евровидении Под Днепром нашли миллионы разрезанных гривен «Старая проститутка с гонореей»: Савченко разнесла украинскую власть
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Самолет с высокопоставленным чиновником упал под Кировом39
Россиянам подарили надежду по выходу на пенсию920
«Они невероятно сильные»: с чем столкнулись дети в пещере20
На Украине прояснили неожиданное предложение для России135
Умер внук Леонида Брежнева4
Видео
00:30
Россия установила космический рекорд
Наука и техника
00:29
Пока вы спали: Украинцы отомстили FIFA
Общество
00:59
Обойдемся штрафом: актер Иншаков об инциденте с оружием
Происшествия Статьи
00:21
«Морское чудище» выловили возле Чили
Общество Происшествия
06:25
Британия отменит свободу передвижения
В мире
03:11
СК опубликовал мультик о попадающих в тюрьму подростках
Общество
02:02
Багдасарян предложили лишить гражданства
Шоу-бизнес Автоспорт
00:52
Белорусы хотят запретить георгиевские ленточки
В мире Интернет
00:30
Часть Бурятии завалило снегом
Общество Погода
04:23
Последний шанс для бизнеса: как избежать повышения НДС
Экономика Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение