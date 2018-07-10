Волкер разрешил Украине нарушать режим прекращения огня в Донбассе

Об этом он заявил в интервью Bild , отвечая на вопрос об отчетах СММ ОБСЕ, согласно которым огонь в Донбассе ведут как представители ополчения ДНР и ЛНР, так и украинская армия.

"Конечно, украинцы тоже стреляют, но вы должны иметь в виду, что все это происходит на территории Украины . Для страны совершенно нормально иметь солдат в своей стране. И это не нормально для одной страны иметь своих солдат в другой стране. Такова ситуация на востоке Украины", — сказал он.

Волкер также пояснил, что стоит учитывать и разновидности нарушения прекращения огня.

"Не забывайте, что именно ОБСЕ считает нарушением прекращения огня. Если вы защищаете деревню в своей стране, и вы попадаете под минометный огонь, это одно нарушение. Если вы затем стреляете в направлении, откуда пришел огонь, это также является нарушением. Такова природа фразы «обе стороны». Это достаточно точно, но также искажает характер проблемы", — заключил он.