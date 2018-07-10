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Киев снова пообещал Европе усилить борьбу с коррупцией
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Киев снова пообещал Европе усилить борьбу с коррупцией 

Вести.Ru 1 час назад
Усилить и ускорить борьбу с коррупцией. Такое обещание Киев дал Европе. Впрочем, не впервые. Юбилейный, двадцатый, саммит Украина — ЕС прошел в Брюсселе.
По итогам главы Европейского совета и Еврокомиссии с одной стороны и украинский лидер с другой подписали заявление. В документе из 11 пунктов центральное внимание уделили реформам, о которых Петр Порошенко регулярно докладывает Брюсселю.
О борьбе с коррупцией в документе сказано отдельно, передает телеканал «Россия 24». Ведь в Брюсселе не раз заявляли: безвизовый режим сохранят, только если Киев ее продолжит. В этой связи неслучайными кажутся задержания в украинском министерстве юстиции, их провели как раз перед саммитом.
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