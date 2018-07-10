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Депутат Верховной рады заявил, что у власти в стране «находятся экономические тупицы»
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Депутат Верховной рады заявил, что у власти в стране «находятся экономические тупицы» 

RT на русском 1 час назад
Об этом он рассказал в эфире своей передачи на телеканале «112 Украина».
«У власти находятся экономические тупицы. Сегодня «Киевводоканал» объявил, что, возможно, на Украине будет ограничена вода, потому что предприятие «Днепразот» приостанавливает работу… Скажите, у вас есть мозги, чтобы думать за неделю, за месяц? Пока гром не грянет — не перекреститесь», — сказал он.
Ранее в «Киевводоканале» заявили, что в некоторых регионах и городах Украины может быть ограничена подача питьевой воды, при этом в ряде населённых пунктов она может быть полностью прекращена.
RT на русском: последние новости
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