Депутат Верховной рады заявил, что у власти в стране «находятся экономические тупицы»

Об этом он рассказал в эфире своей передачи на телеканале «112 Украина ».

«У власти находятся экономические тупицы. Сегодня «Киевводоканал» объявил, что, возможно, на Украине будет ограничена вода, потому что предприятие «Днепразот» приостанавливает работу… Скажите, у вас есть мозги, чтобы думать за неделю, за месяц? Пока гром не грянет — не перекреститесь», — сказал он.

Ранее в «Киевводоканале» заявили, что в некоторых регионах и городах Украины может быть ограничена подача питьевой воды, при этом в ряде населённых пунктов она может быть полностью прекращена.