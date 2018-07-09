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В ЛНР обвинили ВСУ в создании новых минных полей в Донбассе
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В ЛНР обвинили ВСУ в создании новых минных полей в Донбассе 

Украина.ру 11 часов назад
Фото: Украина.ру
Об этом сообщил официальный представитель Народной милиции ЛНР подполковник Андрей Марочко, передает «Луганский информационный центр».
«В связи с беспорядочным минированием территорий у линии соприкосновения и участившимися случаями подрывов на собственных минных заграждениях военнослужащих вооруженных сил Украины в район населенного пункта Новолуганское в зону ответственности третьего батальона 72-й бригады вооруженных сил Украины прибыла инженерно-саперная группа», — отметил он.
По его словам, задачей украинских саперов является уточнение схемы, а также создание новых минных полей.
«Помимо гибели украинских силовиков, на минно-взрывных заграждениях гибнут и мирные жители. Поэтому в связи с работой украинских саперов, производящих минирование местности, в ближайшее время не исключены жертвы среди жителей близлежащих населенных пунктов», — указал Марочко.
Война в Донбассе как и многие военные конфликты отмечается жертвами мирного населения из-за бесконтрольного минирования территорий. При этом при минировании стороны не всегда составляют схемы минных полей, отчего разминирование территории значительно затрудняется.
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