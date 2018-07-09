Ещё
В Евросоюзе оценили прогресс в проведении реформ на Украине
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Евросоюзе оценили прогресс в проведении реформ на Украине 

РИА Новости 12 часов назад
Фото: РИА Новости
БРЮССЕЛЬ, 9 июл — РИА Новости. ЕС считает, что Украина уже достигла «существенного прогресса» в проведении реформ, признает ее «европейские устремления» и намерен укреплять политическую и экономическую интеграцию, говорится в заявлении по итогам переговоров на высшем уровне в Брюсселе.
"Мы признали существенный прогресс, достигнутый Украиной в процессе реформ, который необходим как для удовлетворения потребностей граждан Украины, так и для укрепления устойчивости Украины к внешним вызовам, с которыми она сталкивается", — говорится в одобренном на саммите совместном заявлении.
В документе также подтверждена «неизменная приверженность укреплению политической ассоциации и экономической интеграции Украины с Европейским союзом на основе Соглашения об ассоциации и общих ценностей демократии, верховенства права и прав человека».
"Мы проанализировали широкомасштабный процесс реформ, предпринятый Украиной, и приветствовали обязательство продолжать его осуществление… Был достигнут значительный прогресс в проведении структурных реформ в области децентрализации и государственного управления, а также в области государственных закупок и экологических реформ", — говорится в документе.
"Мы признали европейские устремления Украины и приветствуем ее европейский выбор, как указано в Соглашении об ассоциации", — указано также в документе.
Последние новости
Уйти от ракеты. Почему бомбардировщики Ил-28 почти не несли потерь "Пальто за 180 тысяч надел один раз": подростки превращаются в рабов Сирийцы подбили израильский военный самолет
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
ЧМ по футболу не смог затмить пенсионную реформу595
Россиянам «разрешили» сажать картофель63
Над Крымом нависла угроза426
«Он хулиган»: Кеннеди пожаловался на Лаврова101
Трамп пожаловался Путину на «глупых» советников31
Видео
00:59
Обойдемся штрафом: актер Иншаков об инциденте с оружием
Происшествия Статьи
00:30
Часть Бурятии завалило снегом
Общество Погода
04:23
Последний шанс для бизнеса: как избежать повышения НДС
Экономика Статьи
00:08
Цирковой слон рухнул на зрителей во время шоу
Происшествия
01:26
В парламенте посмеялись над Мэй
В мире Европа
04:27
Россия готовится жить в долг
Экономика Статьи
01:42
Прилепин связал уход из армии ДНР с «работой в России»
Войска Армия
00:41
Россию обвинили в смерти британки от «Новичка»
В мире
00:45
В центре Москвы мужчину убили ударом ноги
Криминал Происшествия
08:11
«Ее лечили хуже, чем Скрипалей»
В мире Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение