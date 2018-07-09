Анатолий Гриценко. Справка

Родился 25 октября 1957 года в селе Багачивка Звенигородского района Черкасской области. В 1974 году окончил Киевское суворовское военное училище. В 1979 году с золотой медалью окончил Киевское высшее военное авиационное инженерное училище (КВВАИУ) по специальности автоматическое, электрическое и приборное оборудование пилотируемых летательных аппаратов.

Участвовал в президентских выборах 2009 года, набрал по результатам первого тура 1,2% голосов (девятое место).

На внеочередных парламентских выборах в 2007 году прошел в Верховную Раду под №4 блока «Наша Украина — Народная самооборона» (НУНС).

С ноября 2012 года — народный депутат Верховной Рады Украины VII созыва, прошел под №3 в партийном списке ВО «Батькивщина». В январе 2014 года заявил о сложении депутатских полномочий.

На президентских выборах 2014 года набрал 5,4% голосов под лозунгом «Первый непроходной».