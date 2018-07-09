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Анатолий Гриценко. Справка
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Анатолий Гриценко. Справка 

Украина.ру 13 часов назад
Фото: Украина.ру
Родился 25 октября 1957 года в селе Багачивка Звенигородского района Черкасской области. В 1974 году окончил Киевское суворовское военное училище. В 1979 году с золотой медалью окончил Киевское высшее военное авиационное инженерное училище (КВВАИУ) по специальности автоматическое, электрическое и приборное оборудование пилотируемых летательных аппаратов.
В 1993-1994 — прошел подготовку в США (Институт иностранных языков Министерства обороны США и оперативно-стратегический факультет Университета Военно-воздушных сил США).
В 2004-2005 годах работал в избирательном штабе кандидата в президенты Виктора Ющенко. В 2005 — 2007 годах занимал пост министра обороны Украины в правительствах Юлии Тимошенко, Юрия Еханурова и Виктора Януковича (назначен по квоте президента Виктора Ющенко).
Участвовал в президентских выборах 2009 года, набрал по результатам первого тура 1,2% голосов (девятое место).
На внеочередных парламентских выборах в 2007 году прошел в Верховную Раду под №4 блока «Наша Украина — Народная самооборона» (НУНС).
С ноября 2012 года — народный депутат Верховной Рады Украины VII созыва, прошел под №3 в партийном списке ВО «Батькивщина». В январе 2014 года заявил о сложении депутатских полномочий.
На президентских выборах 2014 года набрал 5,4% голосов под лозунгом «Первый непроходной».
Сторонник вступления Украины в НАТО. Занимает жесткую антироссийскую позицию. Следственный комитет России в 2017 году возбудил против Анатолия Гриценко уголовное дело за публичные призывы к терактам в российских городах.
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