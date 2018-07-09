Азаров призвал изменить политический курс Украины

Бывший премьер-министр Украины Николай Азаров выступил за проведение мирной политики в интересах государства. Он считает, что на нынешнее руководство страны большое влияние оказывает Вашингтон.

«Наладить ситуацию помогут только изменение политического курса, восстановление мира в Донбассе и концентрация всех ресурсов на развитии страны», — цитирует Азарова ФАН.

По его мнению, западным странам все равно, что будет с Украиной в будущем. Для США главным является то, что украинские власти проводят политику русофобии.

«Какое им дело до того, как живет украинский народ?», — задаётся вопросом Азаров.

Политик полагает, что у власти должны быть здравомыслящие люди, которые в состоянии проводить политику, опираясь на национальные интересы.

«Как ни крути, нельзя настраивать друг против друга русских и украинцев или запрещать русский язык», — добавил он.