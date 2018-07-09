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Азаров призвал изменить политический курс Украины
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Азаров призвал изменить политический курс Украины 

News.ru 12 часов назад
Бывший премьер-министр Украины Николай Азаров выступил за проведение мирной политики в интересах государства. Он считает, что на нынешнее руководство страны большое влияние оказывает Вашингтон.
«Наладить ситуацию помогут только изменение политического курса, восстановление мира в Донбассе и концентрация всех ресурсов на развитии страны», — цитирует Азарова ФАН.
По его мнению, западным странам все равно, что будет с Украиной в будущем. Для США главным является то, что украинские власти проводят политику русофобии.
«Какое им дело до того, как живет украинский народ?», — задаётся вопросом Азаров.
Политик полагает, что у власти должны быть здравомыслящие люди, которые в состоянии проводить политику, опираясь на национальные интересы.
«Как ни крути, нельзя настраивать друг против друга русских и украинцев или запрещать русский язык», — добавил он.
Ранее Азаров рассказал, какое решение киевских властей он считает «глупейшим». По его словам, таковым является введение санкций на поставки фосфорных удобрений с российского предприятия «Апатит».
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