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ЕС и Украина намерены выполнить рекомендации Венецианской комиссии
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ЕС и Украина намерены выполнить рекомендации Венецианской комиссии 

РИА Новости 52 минуты назад
Фото: РИА Новости
БРЮССЕЛЬ, 9 июл — РИА Новости. ЕС и Украина согласились с необходимостью обеспечить права нацменьшинств в законе об образовании и в полной мере выполнить рекомендации Венецианской комиссии по языковым вопросам, говорится в совместном заявлении по итогам двусторонних переговоров на высшем уровне в Брюсселе.
"Что касается закона Украины «Об образовании», то мы согласились с необходимостью обеспечить соблюдение уже действующих прав лиц, принадлежащих к национальным меньшинствам…, а также в полной мере выполнить рекомендации, содержащиеся в заключении Венецианской комиссии на основе предметного диалога с представителями нацменьшинств", — говорится в заявлении.
В документе говорится о необходимости «законодательства, которое продлевает переходный период до 2023 года и регулирует исключения для частных школ».
Закон об образовании на Украине, существенно сокращающий возможность обучения на языках нацменьшинств, вступил в силу 28 сентября 2017 года. Он будет вводиться в действие поэтапно — до 2020 года. В правительствах ряда стран, в том числе Венгрии и Румынии, заявили, что этот закон нарушает права нацменьшинств на Украине. В Москве также считают, что закон об образовании нарушает конституцию и международные обязательства Киева.
По данным Минобразования Украины, Венецианская комиссия в своих рекомендациях указала, что Киев не обязан менять седьмую статью закона об образовании, которая касается языка обучения. Украине рекомендуется в «полной мере использовать гибкость» этой статьи при ее имплементации, увеличить сроки реализации реформы образования, а также освободить частные школы от ограничений по обучению на языках нацменьшинств.
При этом комиссия считает, что «новый закон не предлагает решений для языков, которые не являются официальными языками ЕС, в частности русского языка как наиболее широко используемого негосударственного языка», что может говорить о его дискриминации.
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