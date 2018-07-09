Евросоюз и Украина договорились о сотрудничестве в сфере кибербезопасности 

БРЮССЕЛЬ, 9 июл — РИА Новости. ЕС и Украина договорились сотрудничать в укреплении кибербезопасности и противодействии гибридным угрозам, говорится в обнародованном по итогам переговоров в Брюсселе совместном заявлении.
"Мы также согласились с важностью сотрудничества в укреплении кибербезопасности и обеспечении надежности выборов, противодействии гибридным угрозам, включая дезинформацию, и продолжении работы по укреплению стратегической коммуникации", — говорится в документе.
Стороны также признали «прогресс» в реализации соглашения между Европейским оборонным агентством и минобороны Украины. Его подробности в документе не приводятся.