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Евросоюз и Украина договорились о сотрудничестве в сфере кибербезопасности
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Евросоюз и Украина договорились о сотрудничестве в сфере кибербезопасности 

РИА Новости 13 часов назад
Фото: РИА Новости
БРЮССЕЛЬ, 9 июл — РИА Новости. ЕС и Украина договорились сотрудничать в укреплении кибербезопасности и противодействии гибридным угрозам, говорится в обнародованном по итогам переговоров в Брюсселе совместном заявлении.
"Мы также согласились с важностью сотрудничества в укреплении кибербезопасности и обеспечении надежности выборов, противодействии гибридным угрозам, включая дезинформацию, и продолжении работы по укреплению стратегической коммуникации", — говорится в документе.
Стороны также признали «прогресс» в реализации соглашения между Европейским оборонным агентством и минобороны Украины. Его подробности в документе не приводятся.
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