Евросоюз и Украина договорились о сотрудничестве в сфере кибербезопасности

ЕС и БРЮССЕЛЬ , 9 июл — РИА Новости Украина договорились сотрудничать в укреплении кибербезопасности и противодействии гибридным угрозам, говорится в обнародованном по итогам переговоров в Брюсселе совместном заявлении.

"Мы также согласились с важностью сотрудничества в укреплении кибербезопасности и обеспечении надежности выборов, противодействии гибридным угрозам, включая дезинформацию, и продолжении работы по укреплению стратегической коммуникации", — говорится в документе.