Туск призвал Киев и Варшаву пересмотреть трактовку исторических вопросов

Ранее премьер Польши Матеуш Моравецкий заявил, что примирение между польским и украинским народами возможно только после признания правды о Волынской резне.

"Независимость Украины и безопасность Польши и всего региона зависят большим образом от отношений между Киевом и Варшавой . Недавняя напряженность показывает, что не все учили лекции по истории", — сказал Туск на пресс-конференции, которую транслировали украинские телеканалы.

По его словам, только полная солидарность между Украиной и Польшей может спасти от повторения в будущем трагической истории. «Для неповторения трагической истории я призываю власти обеих стран пересмотреть свое отношение к видению истории и позитивному мышлению в отношениях», — добавил Туск.