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Туск призвал Киев и Варшаву пересмотреть трактовку исторических вопросов
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Туск призвал Киев и Варшаву пересмотреть трактовку исторических вопросов 

РИА Новости 13 часов назад
КИЕВ, 9 июл — РИА Новости. Глава Европейского совета Дональд Туск в понедельник призвал власти Украины и Польши пересмотреть трактовку некоторых исторических вопросов, по которым у двух стран есть разногласия.
Ранее премьер Польши Матеуш Моравецкий заявил, что примирение между польским и украинским народами возможно только после признания правды о Волынской резне.
"Независимость Украины и безопасность Польши и всего региона зависят большим образом от отношений между Киевом и Варшавой. Недавняя напряженность показывает, что не все учили лекции по истории", — сказал Туск на пресс-конференции, которую транслировали украинские телеканалы.
По его словам, только полная солидарность между Украиной и Польшей может спасти от повторения в будущем трагической истории. «Для неповторения трагической истории я призываю власти обеих стран пересмотреть свое отношение к видению истории и позитивному мышлению в отношениях», — добавил Туск.
В последние годы в отношениях Киева и Варшавы появилась напряженность, главным образом на фоне дискуссий о событиях, которые касаются вопросов исторической памяти. В Варшаве осуждают позицию Киева по героизации «Организации украинских националистов — Украинской повстанческой армии»* (ОУН-УПА, запрещена в РФ), а также критикуют регулярные акты вандализма по отношению к польским местам памяти на территории Украины.
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