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ЕС напомнил Украине о необходимости соблюдать права национальных меньшинств
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ЕС напомнил Украине о необходимости соблюдать права национальных меньшинств 

ТАСС 1 час назад
БРЮССЕЛЬ, 9 июля. /ТАСС/. Участники состоявшегося в понедельник юбилейного, двадцатого, саммита Украина — ЕС напомнили Киеву о необходимости соблюдать права национальных меньшинств, нарушенные в связи с принятием в стране в прошлом году закона «Об образовании».
"Мы согласились с необходимостью гарантировать уважение уже имеющихся прав представителей национальных меньшинств, как это указано в конвенциях ООН, Совета Европы и в связанных протоколах, обеспечить недискриминацию лиц, относящихся к меньшинствам, и уважать разнообразие", — говорится в тексте итогового документа, опубликованного по итогам встречи.
По мнению ее участников, крайне важно также полностью воплотить рекомендации, содержащиеся в выводах Венецианской комиссии, сделанных на основе анализа украинского закона. Для этого, как отмечается в документе, необходим «предметный диалог с представителями лиц, относящихся к национальным меньшинствам», а также принятие законодательства, которое «продлевает переходный период до 2023 года и регламентирует нераспространение (норм о языке образования) на частные школы».
В сентябре 2017 года президент Украины Петр Порошенко подписал закон «Об образовании». Согласно седьмой статьи, уже с этого учебного года отменяется преподавание на языках национальных меньшинств в средних и старших классах, а также в высших учебных заведениях, а с 2020 года весь процесс обучения с 1 класса должен перейти полностью на государственный язык.
Венецианская комиссия Совета Европы раскритиковала положения языковой статьи, рекомендовав Киеву внести в нее поправки, чтобы избежать дискриминации языков нацменьшинств. Новую редакцию украинского закона «Об образовании» также подвергли критике Болгария, Греция, Молдавия, Польша, Румыния и Россия. Наиболее жесткую позицию заняла Венгрия, так как в Закарпатской области Украины до недавнего времени проживало около 150 тысяч этнических венгров.
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