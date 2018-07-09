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ПА ОБСЕ хочет заняться урегулированием ситуации на Украине
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ПА ОБСЕ хочет заняться урегулированием ситуации на Украине 

Парламентская газета 14 часов назад
Фото: Парламентская газета
Исполняющий обязанности спикера Парламентской ассамблеи ОБСЕ Георгий Церетели хочет усилить её роль в урегулировании ситуации на Украине. Об этом он заявил ТАСС в кулуарах летней сессии ПА ОБСЕ, проходящей в Берлине.
«Я сам два раза был за последнее время на Украине, весной был в Донбассе. Конечно, мы думаем о том, как более активно работать с Украиной», — заявил он. Церетели назвал своим главным приоритетом выполнение Минских соглашений и прекращение режима ведения огня. По его словам, для достижения этих целей могут быть применены специальные отчеты. Кроме того, ОБСЕ введёт специальных представителей в Восточной Европе, среди которых будет специалист по медиации. Церетели заявил, что в организации появятся «новые люди», работающие по этим направлениям.
Также он допустил возможность введения должности спецпредставителя ПА ОБСЕ по Украине. При этом в организации уже существует специальная мониторинговая миссия, которую не нужно дублировать, заявил Церетели.
«После берлинской сессии будем решать, кто из этих спецпредставителей будет сфокусирован на Украине, на Донбассе, на правах человека, гуманитарных вопросах. Должен быть человек и мандат, который активно будет этим заниматься», — сказал он.
В сессии ПА ОБСЕ принимают участие 300 парламентариев из 57 стран. Делегацию России возглавляет вице-спикер Госдумы Пётр Толстой.
Ранее первый зампред Комитета Совфеда по международным делам Владимир Джабаров заявлял о том, что представители «старой Европы» избегают критики в адрес России на летней сессии ПА ОБСЕ.
«Старая, классическая, как мы её называем, Европа демонстративно уклонилась от критики по любому случаю… Даже на попытки опять обвинить Россию в крушении Boeing, в войне на Украине, во вторжении российских войск, в безобразиях в Сирии, в чём угодно — ни на что практически никто не реагирует», — сказал он.
По словам сенатора, от негативных комментариев в адрес РФ пытается воздерживаться даже Польша, власти которой в последние годы отметились рядом антироссийских заявлений.
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