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Парламент показал зубы президенту Украины
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Парламент показал зубы президенту Украины 

Украина.ру 4 часа назад
Фото: Украина.ру
Об этом политический эксперт Сергей Таран заявил в эфире канала «NewsOne».
«То, что на прошлой неделе парламент смог продолжить работу и проголосовать законопроект без коалиции большинства, это якобы демонстрация дееспособности украинского парламента», — сказал он.
Однако, по его словам, этого недостаточно. Депутаты должны решиться на создание новой коалиции и взять на себя ответственность за все, что происходит в стенах Верховной Рады.
Только тогда, по мнению политолога, когда эти 240 голосов, которые объединились в стенах парламента для голосования без фракции БПП, создадут новую коалицию, можно будет говорить об уменьшении давлении президента на парламент и усилении парламентаризма в стране.
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