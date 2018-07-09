Парламент показал зубы президенту Украины

Об этом политический эксперт Сергей Таран заявил в эфире канала «NewsOne».

«То, что на прошлой неделе парламент смог продолжить работу и проголосовать законопроект без коалиции большинства, это якобы демонстрация дееспособности украинского парламента », — сказал он.

Однако, по его словам, этого недостаточно. Депутаты должны решиться на создание новой коалиции и взять на себя ответственность за все, что происходит в стенах Верховной Рады.

Только тогда, по мнению политолога, когда эти 240 голосов, которые объединились в стенах парламента для голосования без фракции БПП, создадут новую коалицию, можно будет говорить об уменьшении давлении президента на парламент и усилении парламентаризма в стране.