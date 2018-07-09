В Азовское море пришла угроза с Украины

Сотрудник администрации Мариуполя рассказал правоохранителям ДНР об угрозе вспышки холеры в районах Донбасса, которые подконтрольны Киеву. Об этом сообщается на сайте «горячей линии» ДНР.

По словам неназванного источника, специалисты Мариупольской СЭС с 2017 года фиксируют в пробах воды с побережья Азовского моря «вибрионы холеры», которые угрожают рыбе «и, как следствие, населению».

Сотрудник мариупольской администрации утверждает, что эксперты в Киеве «не смогли объяснить», почему в воде появились бактерии, и все обращения проигнорировали.

Источник также подчеркнул, что в регионе нет необходимого оборудования и препаратов, поэтому уже давно не проводился санитарный надзор прибрежной акватории. В городе также не хватает специалистов, которые помогли бы справиться со вспышкой холер.

Самой уязвимой для эпидемии группой станут военные, которые живут в «антисанитарии».

«Эпидемия может стать действительно массовой», — заявил источник.

Сообщения о холерном вибрионе в Мариуполе появлялись еще в 2011 году. Тогда в местную больницу попали три пациента с острой кишечной инфекцией, вызванной этой бактерией. Сообщалось, что все заболевшие ели рыбу, выловленную в Азовском море. Из-за вспышки холеры в Мариуполе были закрыты все пляжи.