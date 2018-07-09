Бортник: переписывание истории привело к кризису между Украиной и Польшей

Это заявление польского лидера свидетельствует о том, что «исторический» кризис в отношениях Польши Украины не преодолен, считает политолог, директор Украинского института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник

«Несмотря на все уверения со стороны переговорщиков, мы видим что кризис в отношениях между Украиной и Польшей в части трактовки исторического прошлого сохраняется», — сказал Бортник в беседе с корреспондентом издания Украина.Ру.

В то же время, отметил политолог, нужно видеть и определенные положительные моменты.

«Хорошо, что президенты Украины и Польши обменялись такими визитами ( Пётр Порошенко посетил Польшу, Анджей Дуда — Украину — ред.). Это говорит о том, что этот кризис всё же находится в головах у политиков, а не является частью социального раскола. Иначе мы могли бы, наверное, видеть там массовые протесты…», — сказал эксперт, добавив, что, тем не менее, надо признать: «кризис сохраняется».

«Скорее всего, польский президент уже ждет смены политического руководства в Украине для того, чтобы вернуться к этому вопросу, возможно, уже с новым президентом (Украины — ред.), с новой парламентской коалицией и парламентом этот вопрос урегулировать. Поскольку этот кризис действительно — рукотворный, он появился буквально в последние годы, еще 10-15 лет назад никто об этом не думал и не знал», — сказал Бортник.

Политолог отметил, что кризис исторических трактовок в польско-украинских отношениях создан политиками.

«Попытка переписывания истории без поиска консенсуса в отношении трактовки событий, консенсуса как внутриполитического, так и внешнеполитического, эта попытка и привела нас к такому кризису», — резюмировал Бортник.

Самым болезненным вопросом украинско-польских отношений остаются разногласия о трактовке событий Волынской резни 1943-1944 годов, когда от рук украинских националистов погибли, по разным оценкам, от 30 000 до 100 000 этнических поляков. 22 июля 2016 года Сейм принял резолюцию, согласно которой эти события признаны геноцидом. Киев категорически не согласен с такой трактовкой.