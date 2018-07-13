Есть ли жизнь после Порошенко?

В рамках проекта по ревизии основных политических игроков Украины издание Украина.Ру изучало, чем живет и дышит «Народный фронт» Арсения Яценюка

Три года во власти при нулевом рейтинге

События вокруг ЦИК идеально вписываются в стратегию «НФ» последних лет. Это — стратегия избегания выборов для сохранения политического влияния.

Как известно, набрав в октябре 2014 наибольшее число голосов по партийным спискам и получив вторую по численности фракцию в Раде, «Народный фронт» через год отказался от участия в местных выборах. Тогда это объяснялось намерениями создать единую партию с БПП. Но реальная причина была иной. Реформы правительства, возглавляемого партийным лидером, Арсением Яценюком обнулили рейтинг «НФ». И провальный результат партии на местных выборах дал бы Порошенко дополнительные основания требовать переформатирования Кабмина. Его трения с Яценюком давно не были секретом, и все равно в начале 2016 вылились в конфликт, который привел к отставке премьера.

Тогда «Народному фронту» пришлось отступить. Вариант решения кризиса путем досрочных выборов партией не рассматривался. В таком случае, она бы потеряла всё влияние, не пройдя в Раду. А так, утратив премьерский пост, «НФ» сохранила ключевые должности (в частности Арсен Аваков остался главой МВД , а Павел Петренко главой Минюста ). Фактически «НФ» в этом помогли покинувшие коалицию «Самопомощь», «Батькивщина» и Радикальная партия Ляшко.

Ведь посты в Кабмине делились уже не на пятерых, а на двоих. Но если б «НФ» участвовал в выборах 2015, то у БПП был бы аргумент: не имеющая поддержки партия требует слишком много.

После смены правительства в 2016 рейтинг «НФ» и далее оставался на нуле. Но и рейтинг их старших коалиционных партнеров не впечатлял. Это и было залогом прочности коалиции. «Фронтовики» на досрочных выборах в Раду теряли бы все, но и БПП терял бы непозволительно много. Однако неравномерность потерь позволяла президентской партии шантажировать «НФ» угрозой новых выборов. Тем более что для части окружения Порошенко выгодней, чтобы парламентские выборы прошли раньше президентских. И чем вероятней перспектива поражения нынешнего главы государства, тем больше эта часть.

Гарант честного голосования

«Народному фронту» напротив необходимо, чтобы президентские выборы прошли раньше парламентских. При этом перспектива партии связана не с шансами ее кандидата на пост главы государства (его очевидно не будет), а с теми услугами, которые она может оказать фаворитам.

Однако оказывать услуги «НФ» может лишь если будет иметь посты в правительстве и влиятельную фракцию в Раде. А в случае досрочных выборов у него не будет ни того другого, а значит и административного ресурса вообще, так как у партии нет ни своих мэров, ни контроля над местными советами.

В конфликте вокруг Центризбиркома «Народному фронту» не нужно увеличение своего представительства. Он не может считать, что в президентском представлении о составе ЦИК партию обошли. Ведь там три кандидата от «НФ», что соответствует численности фракции в Раде. Наконец, предложенный от БПП Олег Конопольский также не чужд партии, ибо в 2010 был представителем в ЦИК кандидата в президенты Арсения Яценюка.

И, когда в начале нынешнего февраля появилось президентское представление на новый состав Центральной избирательной комиссии, никто в «НФ» не говорил что оно, дескать, не сбалансировано. Такие разговоры появились только сейчас.

Они на руку прежде всего «Оппозиционному блоку», единственной партии, чьих кандидатов Порошенко проигнорировал. Конечно, стоит вспомнить о том, что, когда Яценюк был премьером, то самый богатый украинец Ринат Ахметов ориентировался на него, а не на Порошенко, и канал «Украина» вовсю пиарил главу правительства.

Но все же готовность оказать услугу «Оппоблоку» возникла у «Народного фронта» через 5 месяцев после президентского представления. Ясно, что причина здесь не во внезапном прозрении, а в том, что за это время появились новые социологические рейтинги и партия поняла, что надо заблаговременно готовиться к жизни без Порошенко.

В истории Украины немало примеров, когда провластная сила отмежевывалась от власти, предвидя ее поражение. Самый яркий из них — выход из парламентского большинства 11 сентября 2004 фракций Аграрной партии, «Деминициатив» и «Центра», которые переориентировались с Януковича на Ющенко и рассчитали верно.

Только тогда до дня голосования было 7 недель, а сейчас — почти 8 месяцев. И разница между этими сроками — доказательство того, что шансов у Порошенко осталось заметно меньше, чем было в свое время у Януковича.

Да, предвыборные расклады сейчас запутаннее чем были 14 лет назад. Однако вряд ли «Народный фронт» будет откровенно ставить на конкретного кандидата, хотя немало его членов (например тот же Аваков) раньше состояли в «Батькивщине». Смысл — подать себя как партию, которая своим присутствием во власти и отсутствием собственного кандидата гарантирует честное проведение президентских выборов, противодействуя манипуляциям Порошенко. Это объективно означает предоставление услуг всем кандидатам, кроме действующего президента.

Твердая переориентация на конкретную фигуру возможна, лишь если эта фигура станет явным фаворитом.

«Народный фронт» предлагает услуги

Ну, а дальше, когда победитель определится, «НФ» оказывает услуги уже только ему — подставляет плечо в Раде для создания президентского большинства, с которым новому главе государства будет удобно дотянуть оставшиеся до выборов парламента полгода. Ну, а глава государства должен быть внимателен к интересам таких союзников. Ведь ускорить проведение парламентских выборов новый президент не сможет — конституция запрещает их назначать в последние полгода полномочий Рады и президента.

Ну, а что дальше? Ведь и при таком сценарии парламентские выборы, которых так хотел избежать «Народный фронт», в конце концов, состоятся.

Тогда возможны два варианта. Либо своей борьбой за честные выборы, «НФ» частично отмывает репутацию, замаранную реформами Яценюка, и получает рейтинг, позволяющий пройти в Раду. Либо — что, на мой взгляд, более реально — видные деятели «НФ», встроясь в команду нового президента, получают в обмен за ранее оказанные услуги, проходные места в списках и должности во власти.