Парубий: БПП останется в коалиции

«О выходе БПП из коалиции, я впервые от вас слышу о такой инициативе. Я общался сегодня с руководством БПП — насколько мне известно, не предполагается даже постановки такого вопроса на повестке дня. Наоборот, есть общее совместное намерение обеспечить эффективную и продуктивную работу высшего законодательного органа Украины — Верховной Рады», — заявил Парубий.

По словам спикера, текущая неделя продемонстрирует слаженную работу Верховной Рады.

Ранее украинские СМИ сообщили о том, что президент Украины Петр Порошенко якобы сообщил своей фракции, что готов распустить украинский парламент. Формальным поводом для этого будет неспособность правящей коалиции к работе.

По данным «Страны» роспуск ВРУ может произойти уже 12 июля.

Однако парламентарии не верят в реальность такого сценария в том числе и потому, что на минувшей неделе продемонстрировали, что Верховная Рада может слаженно работать и без участия в голосовании депутатов от БПП.