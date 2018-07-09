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Парубий: БПП останется в коалиции
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Парубий: БПП останется в коалиции 

Украина.ру 18 часов назад
Фото: Украина.ру
Об этом заявил спикер украинского парламента Андрей Парубий, передает «112».
«О выходе БПП из коалиции, я впервые от вас слышу о такой инициативе. Я общался сегодня с руководством БПП — насколько мне известно, не предполагается даже постановки такого вопроса на повестке дня. Наоборот, есть общее совместное намерение обеспечить эффективную и продуктивную работу высшего законодательного органа Украины — Верховной Рады», — заявил Парубий.
По словам спикера, текущая неделя продемонстрирует слаженную работу Верховной Рады.
Ранее украинские СМИ сообщили о том, что президент Украины Петр Порошенко якобы сообщил своей фракции, что готов распустить украинский парламент. Формальным поводом для этого будет неспособность правящей коалиции к работе.
По данным «Страны» роспуск ВРУ может произойти уже 12 июля.
Однако парламентарии не верят в реальность такого сценария в том числе и потому, что на минувшей неделе продемонстрировали, что Верховная Рада может слаженно работать и без участия в голосовании депутатов от БПП.
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