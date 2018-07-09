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Украинские силовики обстреляли окраины Горловки из гранатометов
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Украинские силовики обстреляли окраины Горловки из гранатометов 

ТАСС 14 часов назад
Фото: Федеральное агентство новостей
ДОНЕЦК, 9 июля. /ТАСС/. Подразделения Вооруженных сил Украины (ВСУ) открыли огонь по поселку Доломитное на окраине Горловки в провозглашенной Донецкой народной республике (ДНР).
Об этом в понедельник заявил руководитель представительства ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) Руслан Якубов.
"С 16:05 до 16:35 зафиксирован обстрел со стороны ВСУ по направлению Новолуганское — Доломитное, применялись станковые противотанковые гранатометы и ручные противотанковые гранатометы", — приводит его слова Донецкое агентство новостей.
По данным Якубова, в ходе обстрелов украинская армия также применяла стрелковое оружие. Информация о пострадавших и разрушениях уточняется.
С 1 июля в Донбассе начал действовать очередной режим прекращения огня, приуроченный к сезону уборки урожая, перемирие было согласовано на встрече контактной группы по урегулированию конфликта, однако обстрелы продолжились.
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