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Украина впервые отказалась от детского Евровидения
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Украина впервые отказалась от детского Евровидения 

Рамблер 2 часа назад
У Украины нет денег на участие в детском Евровидении, сообщает местный канал «UA:Перший».
По его данным, Национальная общественная телерадиокомпания Украины в результате «критического недофинансирования» не может оплатить ни взнос за участие в конкурсе, ни провести всеукраинский отборочный этап.
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В самой НОТУ недофинансирование и вовсе назвали «незаконным», ссылаясь на закон «Об общественном телевидении и радиовещании Украины», который предусматривает, что организация должна получить из госбюджета 0,2% расходов его общего фонда за 2017 год, а именно 1,54 миллиарда гривен, тогда как на самом деле НОТУ получила вдвое меньше — 776 миллионов.
В телерадиокомпании сообщили, что дефицит ее бюджета в 2018-м составляет 759 миллионов.
Ранее Украина 11 лет подряд участвовала в детском Евровидении, а в 2012-м ее представительница Анастасия Петрик и вовсе выиграла песенный конкурс.
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