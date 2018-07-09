Украина впервые отказалась от детского Евровидения

Украины нет денег на участие в детском Евровидении, сообщает местный канал «UA:Перший».

По его данным, Национальная общественная телерадиокомпания Украины в результате «критического недофинансирования» не может оплатить ни взнос за участие в конкурсе, ни провести всеукраинский отборочный этап.

В самой НОТУ недофинансирование и вовсе назвали «незаконным», ссылаясь на закон «Об общественном телевидении и радиовещании Украины», который предусматривает, что организация должна получить из госбюджета 0,2% расходов его общего фонда за 2017 год, а именно 1,54 миллиарда гривен, тогда как на самом деле НОТУ получила вдвое меньше — 776 миллионов.

В телерадиокомпании сообщили, что дефицит ее бюджета в 2018-м составляет 759 миллионов.