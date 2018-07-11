В ДНР не исключили провокаций Киева во время саммита НАТО 

ДОНЕЦК, 11 июл — РИА Новости. Киев может использовать постановочные материалы о якобы нарушениях со стороны ополчения для обвинения самопровозглашенной Донецкой народной республики в эскалации конфликта в Донбассе в ходе саммита НАТО, заявил в среду журналистам начальник пресс-службы оперативного командования самопровозглашенной Донецкой народной республики Даниил Безсонов.
По его словам, с 1 июля в Донбассе работали представители украинских и зарубежных СМИ «для сбора фальсификационных материалов в преддверии сегодняшней встречи контактной группы в Минске».
"Также не исключено, что военно-политическое руководство целенаправленно направило представителей СМИ в зону операции объединенных сил для съемок постановочных сюжетов о фейковых фактах нарушений режима прекращения огня со стороны ДНР с целью дальнейшего использования их Петром Порошенко в ходе саммита НАТО 11-12 июля использовал их для обвинения руководства РФ и народных республик в эскалации конфликта на юго-востоке Украины и невыполнении «минских соглашений», — сказал Безсонов.