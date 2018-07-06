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НАТО отказалось предоставить Украине расширенное партнерство
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НАТО отказалось предоставить Украине расширенное партнерство 

Expert.ru 6 июля 2018
Как заявил в четверг глава представительства Украины при НАТО Вадим Пристайко, программа расширения возможностей (Enhance Opportunity Program) не распространяется на Украину.
В программе уже участвуют пять стран и нет оснований считать, что Украина в ближайшее время пополнит их число, считает Пристайко.
"Готово ли НАТО сейчас пригласить Украину в эту программу? Нет. Трехлетний пересмотр эффективности программы завершился полгода назад. Все пять участников, а это Австралия, Финляндия, Грузия, Иордания и Швеция, приглашены к участию в ее работе и в дальнейшем. Мы участвуем в переговорах по этому вопросу. Не думаю, что эта работа будет завершена к саммиту", — сказал Пристайко.
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