«Суперход» Украины с американскими ПРО станет для ЕС «плохой шуткой»

Украина может повысить свои шансы на вступление в НАТО, если разрешит размещение на своей территории американские ПРО. Такое предложение высказал глава Центра исследований армии, конверсии и разоружения Валентин Бадрак.

"Есть, конечно, суперход, но решится ли на него Запад, трудно сказать. Для этого нужно уж очень сблизиться с Западом. Суперход — это разместить на территории Украины, например, базу национальной ПРО Соединенных Штатов, поставить здесь несколько дивизионов Patriot, поставить здесь заслон из подразделений НАТО. И тогда, пожалуйста, можно приходить в НАТО", — сказал Бадрак в интервью украинскому СМИ.

Это бы, добавил Бадрак, вызвало бы реакцию России , которая, по его словам, "топала бы ногами". Правда, " чтобы прийти к этому, как промежуточный шаг, мы должны стать союзниками США и получать не 300 млн долларов помощи, а миллиард и более ежегодно", заметил глава Центра.

Хотят как Польша

На Украине всегда существовал запрос на "суперходы", говорит Александр Асафов. Поскольку сегодняшняя ситуация довольно тяжелая для украинского государства во многих сферах, от политики до экономики, любая идея будет выслушана. Но не более того.

"Бадрак, конечно, излагает определенные фантазии, но основывается на идеях соседних стран, в частности, Польши, предложившей разместить у себя американскую военную базу. Зачем это нужно Польше, понятно — Варшава находится на пути к полной лояльности Соединенным Штатам и надеется конвертировать это в финансовые преференции и на преференции на американский сжиженный газ", — говорит эксперт.

Де-юре и де-факто

В случае с Украиной все немного сложней. Во-первых, конституция страны запрещает размещение иностранных военных баз. Но это мелочь, отметил Асафов:

"При желании конституцию они могут переписать".

Во-вторых, у американцев уже есть необходимая военная инфраструктура — на Яворовском полигоне во Львовской области. Де-юре это не база, там идут круглогодичные военные учения, но де-факто это именно база, где проходят обучения, испытания.

"Нужно это для отработки боевых действий в условиях, близких к условиям противника — о каком противнике идет речь, думаю, ясно. В общем, работа уже идет, и официальное размещение военной базы на Украине вряд ли нужен американцам — это может серьезно осложнить отношения не только с Россией, но и с европейскими странами", — сказал эксперт.

С учетом вышесказанного предложение Бадрака — это на сегодня научно-фантастический план, но в принципе для США в перспективе довольно привлекательная затея.