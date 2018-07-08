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Порошенко надеется, что Польша возобновит эксгумацию останков на Украине
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Порошенко надеется, что Польша возобновит эксгумацию останков на Украине 

РИА Новости 20 часов назад
КИЕВ, 8 июл — РИА Новости. Киев подтверждает приверженность договоренностям о разблокировке проведения Польшей на украинской территории поисковых и эксгумационных работ, заявил президент Украины Петр Порошенко в воскресенье во время визита в Польшу.
Он выразил надежду на то, что эксперты приступят к этой работе в ближайшее время.
"Я подтверждаю преданность политическим договоренностям, которые были достигнуты во время моей встречи с президентом Дудой в декабре минувшего года о разблокировании проведения польской стороной поисковых, эксгумационных работ на территории Украины. Надеемся, что в ближайшее время наши эксперты начнут соответствующую работу", — сказал Порошенко, выступление которого транслировал телеканал «112 Украина».
В прошлом году украинский Институт национальной памяти принял решение о запрете эксгумационных работ в селе Костюхновка Маневичского района Волынской области в рамках работ польского Института национальной памяти для поиска польских легионеров 1915–1916 годов. Мораторий был введен из-за вандализма по отношению к украинским памятникам в Польше.
Позже Украина и Польша договорились отменить мораторий на проведение поисково-эксгумационных работ польских могил. Согласовать вопросы проведения взаимной эксгумации останков украинцев и поляков, жертв войн должна комиссия по спорным историческим вопросам двух стран.
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