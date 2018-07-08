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Украина отыскала «суперход» для вступления в НАТО
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На Украине придумали «суперход» для вступления в НАТО 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
Украина сможет обеспечить себе вступление в НАТО посредством тесного сближения с Западом, заявил глава украинского Центра исследований армии, конверсии и разоружения Валентин Бадрак.
≥≥ С чем Украина идет на саммит НАТО в Брюсселе
Он признался, что пока у Украины существуют территориальные проблемы, Киеву "не светит" вступление в альянс. Однако, по его мнению, существует ускоренный способ решить эту проблему.
"Есть, конечно, суперход, но решится ли на него Запад, трудно сказать", — заявил Бадрак в интервью "Апострофу".
По словам эксперта, "суперход" заключается в том, чтобы разместить на территории Украины базу ПРО США, а также несколько дивизионов Patriot и установить в стране "заслон" из подразделений НАТО.
Он добавил, что в этом случае Украина будет чувствовать себя "более защищенной", чем балтийские государства.
В декабре 2014 года Украина отказалась от внеблокового статуса. Спустя полтора года в Киеве приняли дополнительные изменения, которые определяют вступление в НАТО целью внешней политики. Таким образом, Украина должна к 2020 году обеспечить полную совместимость своих вооруженных сил с силами стран альянса.
В свою очередь, бывший генсек НАТО Андерс Фог Расмуссен отмечал, что для вступления в альянс Украине потребуется достигнуть ряда критериев, на реализацию которых уйдет много времени. По мнению экспертов, Киеву понадобится около 20 лет.
Согласно опросу, вступление в НАТО поддерживают жители западных и центральных регионов Украины. При этом юг и восток в основном выступают против: так, например, в Донбассе скептически к этой идее отнеслись 50% респондентов.
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