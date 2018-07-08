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На Украину надвигается катастрофа
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На Украину надвигается катастрофа 

Рамблер 22 минуты назад
Фото: РИА Новости
Прекращение работы завода, производящего на Украине жидкий хлор для обеззараживания питьевой воды, приведет к проблемам с дезинфекцией, что чревато массовыми заболеваниями, заявил экс-депутат Верховной Рады Владимир Олейник, сообщает Nation News.
Он считает, что причина сложившейся ситуации в безответственной политике президента страны Петра Порошенко и его окружения.
«Киевводоканал» уже предупредил население о том, что на следующей неделе в стране ожидаются перебои в подаче воды в централизованную водопроводную сеть из-за проблем с ее очисткой. Причина — остановка работы завода «ДнепрАзот», где производился жидкий хлор для обеззараживания питьевой воды. Обеспечить его нормальную работу власти оказались не в состоянии.
Олейник уверен, что быстро решить проблемы с дезинфекцией воды действующая власть не сможет. Правительству предстоит найти нового поставщика жидкого хлора и сделать все для возобновления производства на «ДнепрАзоте». Отказ же от дезинфекции грозит массовыми заболеваниями, в первую очередь кишечными инфекциями.
Себя власти страны давно обезопасили, констатировал Олейник.
«Ту воду, которая течет из кранов украинцев, Порошенко, Гройсман и прочие не пьют. Они пьют воду из скважин, проверенную, отфильтрованную специально для них», — сказал он.
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