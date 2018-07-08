На Украину надвигается катастрофа

Он считает, что причина сложившейся ситуации в безответственной политике президента страны Петра Порошенко и его окружения.

«Киевводоканал» уже предупредил население о том, что на следующей неделе в стране ожидаются перебои в подаче воды в централизованную водопроводную сеть из-за проблем с ее очисткой. Причина — остановка работы завода «ДнепрАзот», где производился жидкий хлор для обеззараживания питьевой воды. Обеспечить его нормальную работу власти оказались не в состоянии.

Олейник уверен, что быстро решить проблемы с дезинфекцией воды действующая власть не сможет. Правительству предстоит найти нового поставщика жидкого хлора и сделать все для возобновления производства на «ДнепрАзоте». Отказ же от дезинфекции грозит массовыми заболеваниями, в первую очередь кишечными инфекциями.

Себя власти страны давно обезопасили, констатировал Олейник.