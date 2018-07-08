Савченко избили в Киеве

Помещение «Розумна сила» арендовала под свое мероприятие, сообщает «Обозреватель».

Во время его проведения в зал ворвались около 20-30 молодых людей в футболках с надписью С14. На место прибыло три наряда полиции. Все участники мероприятия покинули помещение и вышли на улицу.

О происшествии сообщили сами представители организации С14. Они похвастались, что сорвали мероприятие пророссийской партии и наказали Савченко за его деятельность.