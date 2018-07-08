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Савченко избили в Киеве
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Савченко избили в Киеве 

Рамблер 1 час назад
Фото: Интернет
В Киеве 6 июля представители праворадикальной организации С14 избили заместителя главы партии «Розумна сила» Александра Савченко, ворвавшись в здание Торгово-промышленной палаты Украины (ТППУ).
Помещение «Розумна сила» арендовала под свое мероприятие, сообщает «Обозреватель».
Во время его проведения в зал ворвались около 20-30 молодых людей в футболках с надписью С14. На место прибыло три наряда полиции. Все участники мероприятия покинули помещение и вышли на улицу.
О происшествии сообщили сами представители организации С14. Они похвастались, что сорвали мероприятие пророссийской партии и наказали Савченко за его деятельность.
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