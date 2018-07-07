Глава МВД Украины хочет запереть неонацистов «дома»

По словам Арсена Авакова это станет дополнительной превентивной мерой против активных участников неонацистских формирований.

Глава МВД Украины Арсен Аваков предложил запретить въезд в страны Европейского Союза представителям неонацистских организаций. С таким предложением он обратился к послам и дипломатам G7 во время встречи с европейскими чиновниками. Аваков подчеркнул, что его ведомство уделяет большое внимание радикалам и неонацистам — сообщается на сайте МВД Украины.

«В обществе должна быть атмосфера, когда быть сторонником таких движений — неинтересно, не круто и невыгодно. Реакция на действия таких организаций должна быть такая же, как и на уголовные элементы», — заявил Аваков.

Помимо этого Министр МВД Украины обсудил с послами «Большой Семерки» стратегию деоккупации Донбасса, разработанную его ведомство.