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Глава МВД Украины хочет запереть неонацистов «дома»
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Глава МВД Украины хочет запереть неонацистов «дома» 

ТК «Звезда» 17 часов назад
Фото: ТК «Звезда»
По словам Арсена Авакова это станет дополнительной превентивной мерой против активных участников неонацистских формирований.
Глава МВД Украины Арсен Аваков предложил запретить въезд в страны Европейского Союза представителям неонацистских организаций. С таким предложением он обратился к послам и дипломатам G7 во время встречи с европейскими чиновниками. Аваков подчеркнул, что его ведомство уделяет большое внимание радикалам и неонацистам — сообщается на сайте МВД Украины.
«В обществе должна быть атмосфера, когда быть сторонником таких движений — неинтересно, не круто и невыгодно. Реакция на действия таких организаций должна быть такая же, как и на уголовные элементы», — заявил Аваков.
Помимо этого Министр МВД Украины обсудил с послами «Большой Семерки» стратегию деоккупации Донбасса, разработанную его ведомство.
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