Умер Левко Лукьяненко

Умер автор «Акта провозглашения независимости Украины»

Украинский политик, правозащитник и автор "Акта провозглашения независимости Украины" Левко Лукьяненко скончался на 90-м году жизни. Об этом сообщил премьер-министр страны Владимир Гройсман.