Бывший депутат Рады обвинил Порошенко в кризисе с питьевой водой на Украине

Ранее в компании «Киевводоканал» заявили, что в нескольких населенных пунктах Украины может быть прекращена подача питьевой воды. Такая ситуация сложилась из-за того, что производящий жидкий хлор «ДнепрАзот» полностью прекратил свою работу.

"Ту воду, которая течет из кранов украинцев, Порошенко, Гройсман и прочие не пьют. Они пьют воду из скважин, проверенную, отфильтрованную специально для них", — сказал Олейник.

Он отметил, что власти Украины занимаются «грабежом», а не политикой. Также Олейник подчеркнул, что за 27 лет существования страны такая проблема возникла впервые.