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Бывший депутат Рады обвинил Порошенко в кризисе с питьевой водой на Украине
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Бывший депутат Рады обвинил Порошенко в кризисе с питьевой водой на Украине 

Газета.Ru 19 часов назад
Фото: Газета.Ru
Бывший депутат Верховной рады Владимир Олейник заявил, что ответственность за проблемы с питьевой водой на Украине несет ее руководство, включая президента Петра Порошенко и премьер-министра Владимира Гройсмана. Об этом он сказал изданию Nation News.
Ранее в компании «Киевводоканал» заявили, что в нескольких населенных пунктах Украины может быть прекращена подача питьевой воды. Такая ситуация сложилась из-за того, что производящий жидкий хлор «ДнепрАзот» полностью прекратил свою работу.
"Ту воду, которая течет из кранов украинцев, Порошенко, Гройсман и прочие не пьют. Они пьют воду из скважин, проверенную, отфильтрованную специально для них", — сказал Олейник.
Он отметил, что власти Украины занимаются «грабежом», а не политикой. Также Олейник подчеркнул, что за 27 лет существования страны такая проблема возникла впервые.
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