Ещё
Украинский правозащитник не исключил, что на акции протеста против НАТО в Брюсселе могут выйти 15 тысяч человек
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Украинский правозащитник не исключил, что на акции протеста против НАТО в Брюсселе могут выйти 15 тысяч человек 

RT на русском 7 июля 2018
Глава украинской правозащитной организации Global Right for Peaceful People Сергей Мархель в разговоре с RT рассказал, что в протестных мероприятиях, которые будут проходить в Брюсселе в преддверии саммита стран-участниц НАТО, могут принять участие около 15 тысяч человек.
«Мы будем представлять там свою позицию, будем показывать театрализованные сцены, в которых будем раскрывать истинную сущность, как правителей Евросоюза, так Америки, показывать сущность украинских, так сказать, руководителей», — рассказал он.
По словам Мархеля, в настоящее время в Брюсселе проходит одна из первых конференций, которую проводит брюссельский комитет «Анти-НАТО» совместно с Всемирным советом мира.
«Сегодня собрались люди, которые говорят о том, что необходимо прекратить расширение НАТО на Восток, уничтожать ядерное оружие, прекратить войну на Украине…», — добавил он, отметив, что в субботу, 7 июля, в Брюсселе пройдёт марш против НАТО.
Саммит НАТО будет проходить в Брюсселе в период с 11 по 12 июля.
RT на русском: последние новости
На Украине предложили «суперход» для вступления в НАТО Умер автор «Акта провозглашения независимости Украины» Левко Лукьяненко СБУ выявила контрафактное оборудование на Южно-Украинской АЭС
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Эвакуацию детей из тайской пещеры остановили12
Посидим дома: почему россияне не едут за границу103
Суд поставил точку в деле Ксенофонтовой9
Никаких «посмотрим»: Волкер пояснил слова Трампа67
Россия может остаться без военного транспортника56
Видео
00:33
«Смертельный» дождь в Японии: число жертв возросло
Происшествия Азия
00:41
Лондон «сжалился» над Москвой после нового отравления
В мире Европа
04:32
Сухое утопление: стоит ли бояться
Происшествия Статьи
00:46
Многоэтажка загорелась в Ростове‐на‐Дону
Происшествия Пожары
00:39
Крупный пожар произошел в Красноярске
Пожары Происшествия
01:19
Россиянам дали надежду по Крыму
Общество В мире
01:39
«Я бомж». У Шуры забрали квартиру
Шоу-бизнес
00:53
Планы Мэй разгневали британское министерство
Европа В мире
01:07
На Украине не летают «Джавелины»
Оружие Армия
00:44
Крым заставил Меркель «взяться за вилы»
Европа В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение