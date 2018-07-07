Украинский правозащитник не исключил, что на акции протеста против НАТО в Брюсселе могут выйти 15 тысяч человек

Глава украинской правозащитной организации Global Right for Peaceful People Сергей Мархель в разговоре с RT рассказал, что в протестных мероприятиях, которые будут проходить в Брюсселе в преддверии саммита стран-участниц НАТО , могут принять участие около 15 тысяч человек.

«Мы будем представлять там свою позицию, будем показывать театрализованные сцены, в которых будем раскрывать истинную сущность, как правителей Евросоюза , так Америки, показывать сущность украинских, так сказать, руководителей», — рассказал он.

По словам Мархеля, в настоящее время в Брюсселе проходит одна из первых конференций, которую проводит брюссельский комитет «Анти-НАТО» совместно с Всемирным советом мира.

«Сегодня собрались люди, которые говорят о том, что необходимо прекратить расширение НАТО на Восток, уничтожать ядерное оружие, прекратить войну на Украине …», — добавил он, отметив, что в субботу, 7 июля, в Брюсселе пройдёт марш против НАТО.

Саммит НАТО будет проходить в Брюсселе в период с 11 по 12 июля.