Израиль заявляет о своих правах: Крым таки наш

Начнем с нынешней ситуации в Крыму , которая помимо курортного сезона и построенного моста через Керченский пролив, связана с обеспечением безопасности как местных жителей, так и многочисленных отдыхающих. Тут вроде все в порядке — солнце жарит и палит, загар прилипает, фруктов в изобилии, а ФСБ не дремлет и периодически задерживает украинских диверсантов и обеспечивает безопасность основной артерии, связывающей полуостров с континентальной частью России — Крымский мост.

В самом Крыму — полный нейтралитет, по крайней мере, для отдыхающих. Сюда традиционно едут в летний сезон как жители соседней Украины , россияне с Крайнего Севера, Москвы , Смоленска и Тулы, так и граждане Казахстана Белоруссии . По сути, ничего не изменилось — Крым, он и есть Крым. Прибавилось количество желающих проехать автотранспортом по мосту, тем более что железнодорожное сообщение появится лишь в следующем году, а лететь самолетом не всем по карману. Язык общения привычный — русский, пусть это даже суржик, на «оканья» и «аканья» никто внимания не обращает, равно как и на вопросительное «шо?» Кукурузу на пляже предлагают тоже на вполне понятном диалекте.

За кадром — сам статус Крыма. Россия считает его российским, Украина — «временно оккупированной территорией», крымские татары «исконной землей». И тут, ой, евреи, которые тоже не против разместиться на территории полуострова, но не в качестве отдыхающих, а полноценных граждан. Помимо тех 6-8 процентов, которые проживают в Крыму, более 40 тысяч евреев, граждан Израиля , обратились к президенту России Владимиру Путину с просьбой предоставить им гражданство РФ и дать возможность жить на территории Крыма. Все они (потомки тоже) покинули Крым после распада Советского Союза в 1991 году и теперь желают вернуться в места, где родились.

Вернемся к истории вопроса. Крым действительно предполагался к массовому заселению евреями — это не новость, а реальность. Явно не сенсацией может прозвучать и тот факт, что Крым был частью Хазарии, государственной религией которой был иудаизм. После разгрома Хазарии в Крыму сохранилось небольшое еврейское (караимское) княжество. И сказать: «Таки Крым наш», могут и представители этого народа, которые поселились на этой территории в давние времена, еще в первые века нашей эры.

Евреям Крым «обломился» в 1919 году решением Ленина (В. И. Ульянов), который отверг целесообразность создания автономии в Крыму. Подобный вариант был предложен еврейским комиссариатом при Народном комиссариате национальностей, который занимался, в том числе, поиском свободных земель для заселения евреев, численностью в России около 3 миллионов человек. В Крыму на тот момент их проживало уже более 50 тысяч. Еще не существовало государство Израиль, евреи были гонимы, но их судьба в России была далеко не безразлична. Не могли лишь определиться с местом поселений. Но уже в августе 1924 года ЦИК СССР постановил образовать Комитет по землеустройству еврейских трудящихся. До 1936 года в Крым было отправлено до 300 тысяч еврейских переселенцев. Особым гонениям они подверглись со стороны крымских татар, которым не понравились новые соседи.

Сталин решил проблему просто — евреев он приказал отправить в Биробиджан , на Дальний Восток, чтобы решить межнациональный конфликт. Часть евреев (большая часть), предпочла расселиться в Одессе и Ростове-на-Дону, в других южных регионах. Идея о создании еврейской автономии в Крыму поднималась и позднее, уже в феврале 1944 года, но Сталин ее не принял, посчитав, что место этого народа в Палестине . Он даже спонсировал их оружием для войны против арабов и англичан. В итоге 15 мая 1948 года было провозглашено создание Израиля, с которым СССР первым установил дипломатические отношения.

Германии. Евреев планомерно вытесняли из Крыма — во время операции под кодовым названием «Белая куропатка» за Полярный круг, на Новую Землю, ушли 17 пароходов с выселенцами. Сталин поставил жирный крест на образовании еврейской республики в Крыму. Времена меняются. Евреи не оккупируют Крым, но не прочь в нем обосноваться. И свою позицию по поводу возвращения полуострова в состав России высказывают достаточно сдержанно, в отличии от тех же США

«Любое решение, которое будет принято на основе российско-украинского диалога, нас устроит. Если Москва и Киев договорятся, что Крым российский, то мы не против, — заявил еще в прошлом году заместитель генерального директора израильского МИДа Алекс Бен-Цви. — До тех пор, пока не будет достигнуто консенсуса, Израиль намерен поддерживаться нейтральной позиции. Безусловно, Киев не раз обращался в МИД Израиля с просьбой склониться на его сторону. Мы свою позицию, однако, менять не собираемся».

Предположить можно всё что угодно, тем более что арена политических игр непредсказуема. Но вот вариант — российский Крым будет осваиваться с помощью Израиля, который готов вложить в него свои инвестиции и переселить на полуостров граждан, бывших выходцев из Советского Союза. Киев в этом случае автоматически закроет рот по поводу «аннексии», Вашингтон отменит санкции, Берлин утрется тряпочкой Меркель, Москва оставит территориальное превосходство (в первую очередь за счет военных баз). В итоге — Крым наш и Крым таки наш.