«Россия уже дежурит у пляжей Бердянска»: в Киеве заявили, что морская охрана Украины в Азовском море попряталась в портах от…

Корабли России ведут досмотр судов "у бердянских пляжей", а морская охрана Украины прячется в порту Мариуполя . Об этом заявил украинский политический деятель Андрей Клименко Россия продолжает досматривать суда, следующие в украинские порты Мариуполь и Бердянск , а также обратным курсом — причиной данных мер является обеспечение безопасности в Азовском море, а также в районе Крымского моста. По утверждению Клименко, который отслеживает передвижение судов в Азове , РФ имеет возможность останавливать корабли буквально у береговой линии, поскольку украинская морская охрана полностью бездействует и не выходит из портов. Клименко рассказывает о прошедшем в пятницу досмотре турецкого судна NAZLIM, которое держит курс из Мариуполя в Новороссийск . Особое внимание украинского деятеля привлек тот факт, что судно было остановлено в том же месте, где и за три дня до этого, когда судно держало курс на Мариуполь. "Мариупольский отряд Морской охраны хоть бы сходил в тот квадрат. Это же недалеко. Спросите, может, у их российских коллег за время постоянного дежурства у пляжей Бердянска закончились сигареты?" — возмущается бездействием украинских ВМС Клименко. Однако, по утверждению политика, беды Украины в Азове не ограничиваются "морской блокадой", которую Киев приписывает РФ в последние месяцы. Изучая суда, следующие в украинские порты, Клименко обнаружил "немного зрады" в виде молдавского судна HELGA, которым, согласно открытым данным, владеет компания из Турции "Везет в Мариуполь из Ростова груз, чего бы вы думали? Уголь, 1 500 тонн", — заявил Клименко в своем Facebook. Напомним, ситуация в Азовском море обострилась в марте, когда украинские пограничники незаконно захватили российское судно "Норд" с припиской в Крыму . Часть экипажа продолжат удерживаться на Украине, поводом для всех обвинений стало получение моряками российского гражданства в Крыму. По мнению экспертов, подобное "пиратство" может привести к потере Азовского моря Украиной.