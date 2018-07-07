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Радикальная партия Олега Ляшко. Справка
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Радикальная партия Олега Ляшко. Справка 

Украина.ру 9 часов назад
Фото: Украина.ру
Количество членов партии неизвестно. Имеет фракцию в Верховной Раде в количестве 21 человека.
Сначала главным спонсором партии был Сергей Левочкин, глава администрации президенты Виктора Януковича. Теперь — олигарх Ринат Ахметов, который также частично спонсирует и Оппозиционный блок.
В 2014 году партия прошла в Верховную Раду, получив 8% голосов. Вошла в провластную коалицию «Европейская Украина». Правда, в следующем году вышла из неё. В настоящий момент Радикальная партия вновь поддерживает правящий Блок Петра Порошенко.
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