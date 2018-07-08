Ещё
Депутат от Радикальной партии попал в ДТП
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Депутат от Радикальной партии попал в ДТП 

Украина.ру 14 часов назад
Фото: Украина.ру
Как рассказали очевидцы, водитель парламентария не справился с управлением, в результате чего автомобиль столкнулся с грузовиком.
От удара внедорожник отбросило на хозяйственную постройку, расположенную около дороге. К счастью, никто из участников дорожно-транспортного происшествия не пострадал, все отделались ссадинами и испугом. После составления европротокола и машины разъехались.
Лидер Радикальной партии Олег Ляшко опубликовал на своей странице в Facebook видеозапись, на которой изображена врезавшаяся в стену здания Toyota, в которой сработали все передние автоматические подушки безопасности, а рядом с ней лежит колесо внедорожника.
«Дмитрий Линько сегодня попал в очень тяжёлое ДТП на Кировоградщине. Слава Богу, что живой! Всегда пользуйтесь ремнями безопасности. Дмитрий уверен, что именно они спасли ему жизнь», — написал он.
В конце июня посол Швейцарии спровоцировал ДТП по дороге из Киева во Львов с участием трех автомобилей. В результате аварии все машины получили повреждения, а водители — травмы.
Украина.ру: последние новости
«Пишу вам, дорогая редакция»: Украинский посол обратился к австрийской газете из-за Ялты «Слава КПСС - не человек, а лозунг»: Украинский депутат рассказал о разговоре и с Федерикой, и с Могерини Умер автор Акта провозглашения независимости Украины
Комментарии  Ещё 2 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Сирийские ПВО подбили израильский самолет173
Посидим дома: почему россияне не едут за границу514
Ребенок упал в костер на Ивана Купалу и умер3
Индия поставила России условие по Су-5727
Дерипаска судится с Рыбкой и Лесли5
Видео
00:33
«Смертельный» дождь в Японии: число жертв возросло
Происшествия Азия
00:41
Лондон «сжалился» над Москвой после нового отравления
В мире Европа
04:32
Сухое утопление: стоит ли бояться
Происшествия Статьи
00:46
Многоэтажка загорелась в Ростове‐на‐Дону
Происшествия Пожары
00:39
Крупный пожар произошел в Красноярске
Пожары Происшествия
01:19
Россиянам дали надежду по Крыму
Общество В мире
01:39
«Я бомж». У Шуры забрали квартиру
Шоу-бизнес
00:53
Планы Мэй разгневали британское министерство
Европа В мире
01:07
На Украине не летают «Джавелины»
Оружие Армия
00:44
Крым заставил Меркель «взяться за вилы»
Европа В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение