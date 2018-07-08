Депутат от Радикальной партии попал в ДТП

Как рассказали очевидцы, водитель парламентария не справился с управлением, в результате чего автомобиль столкнулся с грузовиком.

От удара внедорожник отбросило на хозяйственную постройку, расположенную около дороге. К счастью, никто из участников дорожно-транспортного происшествия не пострадал, все отделались ссадинами и испугом. После составления европротокола и машины разъехались.

Лидер Радикальной партии Олег Ляшко опубликовал на своей странице в Facebook видеозапись, на которой изображена врезавшаяся в стену здания Toyota, в которой сработали все передние автоматические подушки безопасности, а рядом с ней лежит колесо внедорожника.

«Дмитрий Линько сегодня попал в очень тяжёлое ДТП на Кировоградщине. Слава Богу, что живой! Всегда пользуйтесь ремнями безопасности. Дмитрий уверен, что именно они спасли ему жизнь», — написал он.