Украина в 2018 году получит техническую возможность подавать воду в Крым

Строительство дамбы на Северо-Крымском канале, из-за которой днепровская вода не поступает на полуостров, завершено на 90%. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на украинские СМИ.

Источники украинских СМИ в управлении канала заверили, что строящаяся дамба позволит восстановить водоснабжение полуострова через Северо-Крымский канал. По их словам, для этой процедуры потребуется несколько дней для соблюдения технического регламента.

Украинские власти приняли решение перекрыть канал в 2014 году после присоединения Крыма России . С апреля 2014-го объем воды, которая поступала на полуостров, постепенно сокращался, а в мае подача была полностью остановлена из-за строительства дамбы.

Ранее сообщалось, что украинский генерал Лопата призвал выкопать канал на границе с Крымом.