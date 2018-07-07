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Украина в 2018 году получит техническую возможность подавать воду в Крым
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Украина в 2018 году получит техническую возможность подавать воду в Крым 

Газета.Ru 21 час назад
Фото: Алексей Мальгавко/РИА «Новости»
Строительство дамбы на Северо-Крымском канале, из-за которой днепровская вода не поступает на полуостров, завершено на 90%. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на украинские СМИ.
Источники украинских СМИ в управлении канала заверили, что строящаяся дамба позволит восстановить водоснабжение полуострова через Северо-Крымский канал. По их словам, для этой процедуры потребуется несколько дней для соблюдения технического регламента.
Украинские власти приняли решение перекрыть канал в 2014 году после присоединения Крыма к России. С апреля 2014-го объем воды, которая поступала на полуостров, постепенно сокращался, а в мае подача была полностью остановлена из-за строительства дамбы.
Ранее сообщалось, что украинский генерал Лопата призвал выкопать канал на границе с Крымом.
В марте 2014 года в Крыму прошел референдум, по итогам которого полуостров стал территориальной частью России, а Севастополь — городом федерального значения.
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