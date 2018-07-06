В Киеве неизвестные заблокировали работу «Укравтодора»

Государственное агентство автомобильных дорог Украины заявило, что неизвестные лица проникли в здание ведомства в Киеве и заблокировали его работу. Об этом сообщила пресс-служба агентства в Facebook.

«Неизвестные молодые люди несанкционированно попали в здание «Укравтодора». Сейчас на третьем этаже… Эта ситуация блокирует работу государственного органа», — заявили в украинском ведомстве.

Также заявляется о «дестабилизации государственного учреждения».

В ведомстве добавили, что ранее группа людей во главе с «самопровозглашёнными лидерами так называемого крыла одной партии» провела акцию протеста возле здания «Укравтодора».

Ранее в Киеве националисты устроили акцию протеста возле здания патрульной полиции.