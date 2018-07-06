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В Киеве неизвестные заблокировали работу «Укравтодора»
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В Киеве неизвестные заблокировали работу «Укравтодора» 

RT на русском 6 июля 2018
Государственное агентство автомобильных дорог Украины заявило, что неизвестные лица проникли в здание ведомства в Киеве и заблокировали его работу. Об этом сообщила пресс-служба агентства в Facebook.
«Неизвестные молодые люди несанкционированно попали в здание «Укравтодора». Сейчас на третьем этаже… Эта ситуация блокирует работу государственного органа», — заявили в украинском ведомстве.
Также заявляется о «дестабилизации государственного учреждения».
В ведомстве добавили, что ранее группа людей во главе с «самопровозглашёнными лидерами так называемого крыла одной партии» провела акцию протеста возле здания «Укравтодора».
Ранее в Киеве националисты устроили акцию протеста возле здания патрульной полиции.
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