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Порошенко собрался завоёвывать мировой авиарынок
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Порошенко собрался завоёвывать мировой авиарынок 

Свободная пресса 6 июля 2018
Президент Украины Пётр Порошенко, по случаю празднования 70-летнего юбилея авиаремонтного предприятия «Завод 410 ЦА», рассказал о планах по укреплению позиций «незалежной» на мировом авиарынке.
«Украина — конкурента на мировом авиационном рынке. И мы имеем весомые перспективы, чтобы укреплять свои позиции», — написал он на своей странице в Twitter.
Напомним, летом 2017 года постановлением правительства Украины был ликвидирован авиаконцерн «Антонов», выпускавший модели самолетов Ан-2, Ан-124 «Руслан» и Ан-225 «Мрия».
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