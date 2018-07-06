Порошенко собрался завоёвывать мировой авиарынок

Президент Украины Пётр Порошенко , по случаю празднования 70-летнего юбилея авиаремонтного предприятия «Завод 410 ЦА», рассказал о планах по укреплению позиций «незалежной» на мировом авиарынке.

«Украина — конкурента на мировом авиационном рынке. И мы имеем весомые перспективы, чтобы укреплять свои позиции», — написал он на своей странице в Twitter.

Напомним, летом 2017 года постановлением правительства Украины был ликвидирован авиаконцерн «Антонов», выпускавший модели самолетов Ан-2, Ан-124 «Руслан» и Ан-225 «Мрия».

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